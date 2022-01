Haters Mulai Kabur, Mayang Girang Kini Punya Penggemar: CNM Lovers Gitu

PIKIRAN RAKYAT - Awal merintis karier di dunia hiburan tanah air, adik Vanessa Angel, Mayang justru dihantam berbagai hujatan netizen.

Tak sedikit menyayangkan sikap Mayang yang mau membuat video klip di saat tanah kuburan kakak kandungnya sendiri belum kering.

Namun rupanya ujaran kebencian itu lambat laun mulai surut tergantikan dengan 'suara' baik seiring tekunnya Mayang dalam berkarya.

Diakui Mayang sendiri, saat ini dia dan adiknya Chika sudah banyak mendapat support dari berbagai pihak.

Bahkan mulai muncul kumpulan orang yang mengatasnamakan penggemarnya.

"Alhamdulillah, sekarang sudah banyak yang support kita," kata Mayang.

Selain merasa bersyukur, dia juga ikut gemas melihat tingkah penggemar yang terus mencantumkan hari demi hari di mana mereka mendukung Mayang dan Chika.

"Jadi kayak yang sudah diputusin, day one, day two, day three, kayak gitu-gitu. Kan lucu ya, gemas banget," ujar Mayang.