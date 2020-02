Di Tengah Promo Lagu Aku Tanpamu, Maizura Persiapkan Akting untuk Film Baru

PIKIRAN RAKYAT - Film Bebas (2019) karya sutradara Riri Riza tak hanya mendaulat Maizura untuk menjadi pemeran utama.

Akan tetapi, Maizura juga dipercaya untuk melantukan soundtrack film tersebut.

Lagu bertajuk Aku Tanpamu ini juga menjadi single perdana Maizura sebagai penyanyi.

Sebelumnya, Maizura berkolaborasi dengan Humania untuk lagu The Art of Letting Go. Dia juga berkolaborasi dengan Sheryl Sheinafia, Agatha Pricilla, dan Iwa K untuk menyanyikan lagu Bebas.

Maizura menceritakan, lagu Aku Tanpamu bercerita tentang kesedihan akan kepergian atau kehilangan orang spesial yang menyakitkan.

Saking menyakitkannya, sampai ada pengandaian jika saja kehidupan masih seperti dulu yang sarat kebahagiaan.

"Di lagu Aku Tanpamu ini aku harus benar-benar mengumpulkan emosi saat rekaman. Soalnya, lagu ini penuh dengan perasan yang mendalam. Aku harus mentransfer perasaan sedih dan rapuh melalui suara aku dalam setiap lirik dan nada. Emosinya harus pas, enggak lebih dan enggak kurang," tutur Maizura di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Jumat, 14 Februari 2020.

Lewat lagu ini, Maizura ingin menyampaikan pesan, bahwa kehilangan itu pasti terjadi dalam hidup semua orang. Terlepas dari betapa menyakitkannya kehilangan itu, ada hal-hal yang justru membawa kita menjadi sosok yang lebih kuat dan tegar.