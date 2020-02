Acara Tahunan Grup Band Metallica Bertajuk 'All Within My Hands' Resmi Diundur

PIKIRAN RAKYAT - Acara tahunan kedua grup band Metallica yang bertajuk 'All Within My Hands Foundation, Helping Hands Concert and Auction' diundur menjadi bulan September 2020.

Padahal sebelumnya, acara tahunan ini sudah diumumkan akan diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2020.

Pengumuman mengenai perubahan tanggal untuk konser dan lelang yayasan All Within My Hands ini disampaikan grup band Metallica pada Kamis, 13 Februari 2020 kemarin.

"Saatnya untuk memperbarui kalender karena angsuran kedua dari konser Helping Hands All Inside My Hands sudah dijawal ulang, menjadi 12 September 2020, masih di Masonik di San Francisco," begitu isi pengumumannya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi Blabbermouth.

Grup band yang digawangi oleh James Hetfield, Kirk Hammet, Robert Trujillo, dan Lars Ulrich ini memberikan sentuhan berbeda kali ini.

Mereka menambahkan perkusi, keyboard, string, dan harmoni vokal.

Metallica akan memberikan beberapa versi akustik, seperti Deep Purple When A Blind Man Cries, Nazareth Please Don't Judas Me, Blue Oyster Cult Veteran Of The Psychic Wars, dan Bob Seger Turn The Page.