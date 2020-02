Mocca Rilis Simple I Love You untuk Sambut Hari Kasih Sayang

PIKIRAN RAKYAT - Untuk menyambut hari kasih sayang, band Mocca merilis single Simple I Love You. Ini merupakan ketiga kalinya Moca memanfaatkan momen hari kasih sayang untuk berbagi karya.

Lewat Simple I Love You, Mocca mencoba konsisten untuk merilis satu single baru, sebagai hadiah awal tahun untuk Swinging Friends dan seluruh penikmat musik. Sebelum Simple I Love You, Mocca merilis Teman Sejati, serta Aku dan Kamu versi akustik pada 2019.

Tembang Simple I Love You mengangkat tema kesederhanaan. Bagi Arina Ephipania (vokal), Riko Prayitno (giat), Toma Pratama (bas), dan Indra Massad (drum) lagu berkisah tentang sesuatu yang sederhana bisa menjadi sangat istimewa ketika dinikmati dan disyukuri.

Baca Juga: Masih Jadi Polemik, Anak-anak WNI eks ISIS Tetap Wajib Diselamatkan

"Misalnya sesederhana untuk selalu ada dan menua bersama dengan keluarga, sahabat, dan pasangan. Melalui lagu Simple I Love You kami pun mencoba mengingatkan untuk selalu positif, optimis, dan hidup itu indah berjalan apa adanya," ungkap Riko via pos-el, Jumat, 14 Februari 2020.

Lagu Simple I Love You digubah Riko, serta diaransemen dan diproduseri bersama Mocca di bawah label Lucky Me Music.

Untuk lagu ini, Mocca berkolaborasi dengan Iyoichi untuk membuat artwork, dan Mutia Taufieq dari Polaroid Indonesia yang membuat foto untuk single Simple I Love You.

Baca Juga: Pakar Sebut Hoaks Virus Corona COVID-19 Bisa Memakan Korban Jiwa Lebih Banyak

Single Simple I Love You akan dibawakan secara langsung untuk pertama kalinya di Yogyakarta pada Lovely Dinner with Mocca. Kegiatan ini dirancang Neative Space dan Novotel Suites Malioboro Yogyakarta tepat di hari kasih sayang. Lagu Simple I Love You sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital mulai Jumat, 14 Februari 2020.