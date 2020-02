Pianis Muda Berbakat Asal Bandung Jonathan Kuo Gelar Konser Spesial

PIKIRAN RAKYAT - Pianis muda berbakat asal Bandung, Jonathan Kuo menggelar konser spesial. Konser bertajuk The Mighty Fifth tersebut telah digelar di Aula Simfonia Jakarta, Sabtu, 1 Februari 2020.

Di bawah pimpinan konduktor sekaligus mentor Jonathan, Iswargia R Sudarno, konser ini diadakan untuk memeringati hari jadi komponis besar Ludwig Van Beethoven ke-250 tahun dan perayaan ulang tahun ke-5 Jakarta Sinfonietta.

Lewat pos-el, Jumat, 14 Februari 2020, Jonathan mengungkapkan, di The Mighty Fifth dia memainkan komposisi Concerto No. 5 Beethoven.

Bagi Jonathan, karya itu merupakan yang paling dikenal dan asyik untuk dibawakan.

Jonathan yang mendapat predikat Young Steinway Artist itu mengaku senang dia bisa memainkan salah satu karya indah tersebut.

Di konser tersebut Jonathan bermain piano bersama sekitar 45 musisi beragam instrumen.

Dalam durasi sekitar 90 menit, Jonathan dan Jakarta Sinfonietta mengemas tiga nomor yang dibalut tempo dinamis.

"Bermain musik dengan 45 orang, berkali lipat lebih asyik jika dibandingkan dengan konser tunggal, karena atmosfernya berbeda. Selain itu, saya juga mendapat tantangan, bagaimana bisa bekerja sama dengan tim untuk saling mendukung," tutur Jonathan yang lahir di Bandung, 21 September 2002.