Lagu Agresif 14 Band Thrash Metal Bandung Dirilis Lewat Primal Decay

PIKIRAN RAKYAT – Grimloc Records melepas album kompilasi, “Primal Decay” yang berisi 14 band trash metal legendaris hingga generasi baru.

Terhimpun dengan keragaman thrash masing-masing, album ini penuh dengan nuansa old school hingga yang terpengaruh thrash modern; dari yang sangat cepat dan pendek hingga yang berkomposisi panjang dan dinamis.

Kepadatan 14 track ini diisi band Walker dengan andalan “Bandung Thrash Zone”, The Cruel merilis “Bulletproof”, “Moon of Death” dari Werewolf, “Misery Business” olahan Morbid Symmetry, Goredath dengan lagu “Fight”, K.T.S.D melalui “SenggolXBacok”, dan “Penetrasi Ideologi” oleh Killer 7.

Ada lagi Hellcity dengan “Punks Not Dead”, Kepal - “Si Preman”, R.A.T - “Dendam”, Attacktor - “We Need Anarchy”, lalu Valka - “Perang”, Babilonia - “Seperti Anjing Bercinta”, serta Kill The Day dengan “Social Animal”.

Album berformat CD ini disokong sampul artwork oleh Danubharata, desain grafis dari Herry Sutresna, dan proses mastering oleh Hamzah Kusbiyanto.

Herry Sutresna, pendiri Grimloc Records yang juga pelaku musik bawah tanah Bandung, menekankan bahwa 14 band tersebut memang bukan presentasi dari lingkungan thrash Bandung yang ada hari ini.

Masih banyak lagi band-band yang memainkan musik metal dengan murka dan lirik-lirik ekspresi kemarahan personal dan politik mereka di Kota Bandung ini.

“Tetapi paling tidak kompilasi ini diharapkan bisa menjadi momen lain dari upaya tak hanya mendokumentasikan skena kota kami, namun pula ikhtiar kecil lain seperti mengkolektifkan usaha membangun basis ekonomi secara kolektif,” ujar pria yang biasa dikenal dengan nama Ucok ini, saat ditemui di Grimloc, beberapa waktu lalu.