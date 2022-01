Maysha Jhuan Kembali Bikin Juri X Factor Indonesia Terperangah, Ditawari Jadi Menantu Rossa

PIKIRAN RAKYAT - Penampilan Maysha Jhuan, peserta X Factor Indonesia yang masih berusia 15 tahun, berhasil membuat para juri (judgers) terperangah.

Maysha Jhuan dan 5 peserta lain ditantang untuk menyanyikan lagu berjudul "Reckless" dari Madison Beer.

Maysha Jhuan mendapatkan giliran kedua untuk menyanyikan lagu tersebut. Satu hal menonjol yang membuat penampilan Maysha Jhuan berbeda dengan peserta lainnya adalah cara bernyanyinya yang begitu ekspresif serta penuh penghayatan.

Sebelum tampil, Maysha Jhuan memang ingin tampil ekspresif di hadapan para juri.

Baca Juga: Herry Wirawan Ngaku Khilaf Perkosa 13 Anak Didiknya hingga Hamil-Melahirkan, HNW: Layak Disanksi Berat

"Hal yang aku tonjolkan di depan juri adalah penyampaian rasa aku (saat bernyanyi) karena aku percaya I have my own way to say it," sebut Maysha Jhuan.

Maysha Jhuan tak sekadar melantunkan lirik demi lirik. Sepanjang bernanyi, dia juga menampilkan gestur-gestur yang sesuai dengan cerita dalam lagu tersebut.

Para juri terperangah dengan penampilan tersebut. Sambil bergurau, Rossa bahkan menggoda Maysha Jhuan agar mau jadi menantunya.

Baca Juga: Uang Asuransi Vanessa Sebesar Rp500 Juta Sudah Mengalir ke Kantong Doddy Sudrajat, Benarkah?

"Icha (nama panggilan Maysha) kamu (umur) 15 tahun, kan? Anak aku 15 tahun, dia baik, kok," kata Rossa sebagaimana dikutip Pikiran-rakyat.com dari kanal Youtube X Factor Indonesia pada 4 Januari 2022.