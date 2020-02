Coldiac Rilis Single No Make Up, Kolaborasi dengan Musisi Malaysia NYK

PIKIRAN RAKYAT - Setelah merilis dua single Don’t (Love Me) dan Tiffany bersama Juni Records, Coldiac melangkah maju dengan merilis mini album dan single berjudul No Make Up.

Untuk single teranyar ini, band asal Malang tersebut mereka melakukan eksplorasi dengan mengajak musisi R&B asal Malaysia, NYK.

Terbentuk sejak 2014, Coldiac solid dalam formasi Sambadha Wahyadyatmika (vokal, gitar), Mahatamtama Arya Adinegara (vokal, gitar), Derry Rith Haudin (keyboard, synthesizer), dan Bhima Bagaskara (bas). Single No Make Up menjadi bukti eksistensi Coldiac di industri musik Indonesia.

Baca Juga: Sejumlah Aplikasi Kencan Dituding Kerap Curi Data Para Pengguna

Vokalis Coldiac, Sambadha mengungkapkan, perkenalan Coldiac dengan NYK berawal dari media sosial.

Ketika itu, NYK mengungkapkan rasa sukanya pada lagu White Room milik Coldiac.

Sejak itu mereka sering berkomunikasi dan merasa cocok hingga akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi.

Baca Juga: Sayangkan Konflik Rumah Ibadah Masih Terjadi, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Nilai Moderasi Agama Harus Diimplementasikan

"Di single ini ada nuansa Japanese city pop dan Korean RnB. Rasa yang dibawa NYK, menjadi karakter baru di musik Coldiac. Sesuatu yang seru," ungkap Sambadh via poe- el, Rabu, 12 Februari 2020.

Selain single No Make Up, di mini album Coldiac juga terdapat lagu materi lain yaitu Break Free, Tiffany, Don’t (Love Me), Could You Count the Time I’ve Given to You?, Heart’s Desire, dan Together.