Puluhan Tahun Berkarir, Brad Pitt Bawa Pulang Piala Oscar Pertamanya

PIKIRAN RAKYAT - Academy Award atau disebut juga Piala Oscar adalah penghargaan film Amerika dalam rangka menghargai bermacam elemen yang bekerja untuk industri film.

Tak hanya itu, berbagai aktor dan aktris juga membuktikan keunggulan mereka dalam nominasi yang telah disediakan oleh Oscar.

Seperti Brad Pitt, yang berhasil membawa pulang trofi pertama pada Oscar ke-92 yang digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, California, Amerika Serikat.

Aktor berusia 56 tahun tersebut memenangi kategori Best Supporting Actor untuk perannya dalam Once Upon a Time in Hollywood.

Telah berkarir selama berpuluh tahun, Oscar kali ini memberinya sebuah kabar gembira sebab mampu membuatnya meraih kategori aktor terbaik.

Pitt juga mengalahkan saingan beratnya termasuk Tom Hanks (A Beautiful Day in Neighborhood), Anthony Hopkins (The Two Popes), Al Pacino (The Irishman), dan Joe Pesci (The Irishman).

Piala Oscar yang cukup diidamkan oleh kebanyakan orang tersebut diserahkan langsung oleh Regina King kepada Brad Pitt.