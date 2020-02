Setelah 11 Tahun Absen, Mandy Moore Rilis Album Baru Bertajuk Silver Landings

PIKIRAN RAKYAT - Setelah absen dari kancah permusikan selama 11 tahun, secara resmi Mandy Moore merilis album pertamanya.

Mandy kembali merilis album terbarunya bertajuk, "Silver Landings" yang akan diresmikan pada Jumat, 6 Maret 2020 mendatang.

Tahun 2009 lalu, Mandy sukses meluncurkan albumnya yang bertajuk "Amanda Leigh" dan dijadikan sebagai soundtrack film animasi Disney, Tangled pada tahun 2010.

Setelah lama tak terdengar namanya, kini Mandy rilis single barunya yang ciamik dan bermakna, berjudul "Save a Little for Yourself."

Lagu ini bercerita tentang bagaimana mempertahankan hak pilih, kemandirian, dan cinta dalam hubungan yang romantis.

Jika mengulas ke belakang, jalan cerita hubungannya dengan sang mantan suami, Ryan Adams memang dikenal emosional berperilaku kasar.

"Tentu kita harus membuka diri, membiarkan orang masuk dan mencintai mereka semaksimal mungkin, tetapi tidak ada yang membawa air jika kita tidak menjaga diri kita sendiri terlebih dahulu.

