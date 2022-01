Fuji Ikutan Bikin Video 'Layangan Putus', Thariq Halilintar Langsung Komentar: Padahal Aku Udah Ngajak

PIKIRAN RAKYAT - Layangan Putus, salah satu series yang sedang jadi sorotan di Indonesia belakangan ini.

Bahkan muncul tren TikTok yang diambil dari Layangan Putus hingga viral.

Termasuk Fuji yang ikut main tren dari Layangan Putus ini.

Bersama dengan Maharani Kemala, Fuji menirukan dialog dari Kinan, pemeran utama dalam Layangan Putus.

Fuji dan Maharani Kemala nampak saling berhadapan sembari mengikuti tren dari series ini.

"Its my dream, not her, my dream mas," ungkap Fuji seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari TikTok @fujiiian pada 4 Januari 2021.

Fuji bahkan sangat mendalami peran hingga menyentuh wajah Maharani Kemala.

