Firasat Karen Idol sebelum Putrinya Meninggal akibat Jatuh dari Lantai 6

PIKIRAN RAKYAT - Duka yang menyelimuti mantan jebolan Indonesian Idol, Karen Pooroe masih terlihat di matanya.

Putrinya Zefania diduga meninggal karena insiden terjatuh dari balkon apartemen di kawasan Jakarta Selatan.

Penyanyi Karen Pooroe mengaku sangat merindukan sang putri dan tengah memperjuangkan hak asuhnya kembali, kini justru harus kehilangan sang anak untuk selama-lamanya.

Sebelumnya, tiga hari sebelum putrinya meninggal, Karen sempat mengunggah kerinduan dengan sang buah hati di Instagram.

Unggahan tersebut seperti mengisyaratkan firasat Karen sebagai seorang ibu sebelum sang anak meninggal dunia.

Tampak jelas, Karen Pooroe merindukan sang putri karena sudah 3 bulan tak komunikasi.

"I miss you like crazy, my little Angel. Biasanya Zefi selalu kirim video buat mammie, sudah 3 bulan mammie gak denger kabar dari Zefi," ujar karen seperti yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman instagramnya @karenpooroe.