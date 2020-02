Film hingga Aktor Cats Dapat Nominasi Film Terburuk di Razzie Award

PIKIRAN RAKYAT - Dalam dunia hiburan, adanya pagelaran penghargaan merupakan salah satu bentuk apresiasi pada kreator di bidang hiburan dunia.

Pasca penghargaan Razzie, acara tahunan yang menyoroti film dengan kritikan terburuk.

Film musikal Cats masuk dalam nominasi penghargaan terburuk.

Tidak hanya filmnya, keempat aktornya pun turut serta dalam nominasi ini.

Keempat aktor ini adalah pada James Corden, Judi Dench, Rebel Wilson, dan Francesca Hayward menjadi nominasi untuk kategori akting dalam penghargaan Razzie.

Film dengan biaya produksi 95 juta dolar AS itu gagal balik modal dan hanya balik mendapatkan 69,7 juta dolar AS dari bioskop seluruh dunia, seperti yang dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari The Independent.

Nominasi dan pemenang dari Razzie ini dipilih secara online oleh 1000 anggota Razzie dari berbagai negara.