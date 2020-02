Aksi Unfollow hingga Absen dalam Serial Keluarga Kardashians, Sofie Richie Seakan Menabuh Genderang Perang

PIKIRAN RAKYAT - Kabar terbaru datang dari keluarga selebriti Hollywood yang menjadi sorotan banyak penggemar.

Reality Show Kardashians">Keeping Up With the Kardashians yang mempertontonkan keseharian keluarga Kardashians kini tampak adanya perbedaan.

Baru-baru ini model berusia 21 tahun, Sofia Richie tak lagi terlihat dalam acara keluarga Kardashians, menurut isu yang beredar absennya Sofia dikabarkan ada kaitannya dengan sang kekasih Scott Disick.

Sebelumnya, Sofia dan Scott pernah tinggal bersama di rumah bintang Keeping Up with the Kardashians, di Calabasas, California.

Sejak awal menjalin hubungan dengan Scott, Sofia juga dekat dengan mantan kekasih Scott, Kourtney. Ketiganya pun kerap berlibur bersama.

Namun, kedekatannya ini kini dikabarkan renggang dengan kabar absennya Sofia dari acara yang diisi oleh keluarga Kardashian tersebut.

Dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Entertainment Tonight, Sofia membantah kerusakan hubungan antara dirinya dengan keluarga Kardashians.