Terlahir Prematur dan Pernah Jadi Korban Bully, Rizky Febian: Iky Anak Lemah, Cengeng, Apa-apa Harus Ada Orangtua

View this post on Instagram

Sedikit mau cerita tentang iky - Jadi iky tuh anak prematur,dan dibesar kan oleh ayah dan mama dengan penuh perjuangan dan doa, dan iky juga sempet mendapatkan tindakan bullying dan sebagai nya dimasa kecil,dan iky terbilang anak lemah,cengeng,dan apa2 harus ada orang tua ,hingga di umur 15 yang pada umumnya umur segitu tuh lagi seru2nya main ,nongkrong dan sebagainya tapi iky dengan umur segitu iky malah berpikir dan banyak ketakutan,mikirin iky harus jadi apa nanti,gimana cara banggain orang tua,gimana kalo nanti iky udah tinggal sendiri ga boleh tergantung sama orang dan banyak hal yg di takutkan,sampe pada akhirnya iky memutus kan untuk memilh berjuang dan mengorbankan masa muda,demi membanggakan orang tua ,dan semua berkat Allah SWT yang memberikan jalan dan kelancaran atasa semua yg sudah iky lalui ,hingga proses itu semua membuah kan hasil, dan itu semua tak luput dari dukungan orang tua,sodara,dan orang yg berjasa di kehidupan iky dan pasti dari para Rizfelous. - Semoga kalian menjadi bagian dari karir iky ,sampe bertemu di 25-02-2020.