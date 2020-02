Aktor Senior Kirk Douglas Meninggal, Tinggalkan Warisan Berharga di Dunia Perfilman

PIKIRAN RAKYAT - Aktor senior Kirk Douglas dikabarkan telah meninggal dunia pada Rabu, 5 Februari 2020.

Aktor yang dihormati oleh seluruh aktor Hollywood ini tutup usia pada usia 103 tahun.

Kabar meninggalnya Douglas disampaikan sang anak melalui laman instagram pribadinya @michaelkirkdouglas.

"Dengan kesedihan mendalam, saya dan saudara-saudara saya mengumumkan bahwa Kirk Douglas meninggalkan kami hari ini di usia 103 tahun," ujar Michael seperti yang dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari laman instagramnya @michaekirkldouglas.

Diketahui, Douglas telah berkarier selama puluhan tahun, tak hanya sebagai aktor, tetapi juga penulis buku.

Setidaknya, ada 11 buku yang ia tuntaskan, terakhir adalah 'Life Could Be Verse: Reflections on Love, Loss' and 'What Really Matter' yang dipublikasikan pada Desember 2014.

Karier akting Kirk dimulai pada 1946 lewat 'The Strange Love of Martha Ivers.' Sejak itu, ia terus memainkan peran demi peran sampai pada 2008, di mana ia tampil dalam film televisi 'Empire State Building Murders.'

Michael juga menuliskan bahwa warisan yang ditinggalkan Kirk untuk industri film akan terus hidup untuk generasi-generasi berikutnya.