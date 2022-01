Gilang Dirga dan Adiezty Fersa Bahagia Pamer Potret USG, Umumkan Kehamilan Usai 5 Tahun Menikah

PIKIRAN RAKYAT - Presenter Gilang Dirga membagikan momen bahagiannya bersama sang istri, Adiezty Fersa.

Dalam akun Instagram pribadinya, Gilang Dirga dan Adiezty Fersa tampak bahagia memamerkan potret USG sebagai tanda kehamilannya.

Gilang dan Adiezty sengaja merahasiakan kehamilan mereka dan memutuskan untuk mengumumkannya saat meninjak usia kandungan 16 minggu.

"Yes we are expecting! It actually was so hard to keep it secret (from literally anyone) for so long," katanya dalam akun Instagram @adieztyfersa, Sabtu 1 Januari 2022.

"Here we are today, happily announce that now I'm 16 weeks pregnant. Yay! Wish us luck," katanya lagi.

Terlihat keduanya sangat antusias menunggu calon buah hati mereka hadir di dunia.

"2022 will be great, Little Baby 'G' is coming this year," kata mereka melalui tulisan dalam foto.

