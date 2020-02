Berhasil Bawa Pulang Penghargaan BAFTA, Brad Pitt Sindir Pangeran William dan Inggris dalam Pidatonya

PIKIRAN RAKYAT - Aktor Hollywod, Brad Pitt kembali mendapatkan penghargaan pada ajang BAFTA lewat perannya dalam film Once Upon a Time in Hollywood.

Selain mendapatkan penghargaan dalam ajang bergengsi BAFTA, Brad Pitt juga sebelumnya mendapatkan penghargaan dalam ajang Golden Globe Award untuk nominasi yang sama, Best Supporting Actor.

Berhalangan hadir dalam pagelaran BAFTA karena urusan keluarga, dirinya menitipkan pada Margot Robbie, sang aktris juga menyampaikan pidato kemenangan yang dititipkan Brad Pitt dalam selembar kertas.

Baca Juga: 4 Jenis Topping Salad Terburuk yang Dapat Menambah Lingkar Pinggang Anda

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari NME pada 3 Februari 2020, dalam pidato singkatnya, Brad Pitt membuat lelucon tentang mundurnya Pangeran Harry dari Kerajaan Inggris.

Seperti diketahui, Pangeran Harry dan Meghan Markle membuat dunia geger dengan pengumuman mereka yang mundur dari Kerajaan Inggris pada awal Januari lalu.

"Dia akan menamai piala ini sebagai Harry karena dia sangat senang untuk membawa piala itu ke Amerika Serikat bersamanya," kata Margot Robbie.

Baca Juga: Menpora: Gandeng Sponsor agar Dorong Perkembangan Esport

Sontak penonton BAFTA layak tertawa mendengar pernyataan Brad Pitt.