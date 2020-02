Ariana Grande Cetak Sejarah Berkat Tiga Albumnya di Spotify

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Ariana Grande menjadi artis wanita pertama yang mencetak sejarah berkat pencapaian ketiga albumnya.

Tiga album terpisah milik Ariana mencapai 3,5 miliar pendengar di sejarah Spotify.

Pelantun "7 Rings" tersebut merupakan artis wanita pertama yang melakukannya berkat album bertajuk "My Everything", "Dangerous Woman", dan "Thank u, Next".

"@ArianaGrande menjadi artis wanita pertama yang memiliki tiga album dengan lebih dari 3,5 miliar pendengar dalam sejarah Spotify (My Everything, Dangerous Woman, dan Thank u, Next)," tulis akun twitter @chartdata pada Minggu, 2 Februari 2020.

@ArianaGrande becomes the first female artist to have three albums with over 3.5 billion streams in Spotify history (My Everything, Dangerous Woman and thank u, next). February 2, 2020

Berita bahagia ini muncul setalah Ariana digugat lantaran diduga menjiplak lagu milik rapper Josh Stong dalam single "7 Rings".

Ariana memang mempunyai suara yang khas, tidak heran banyak orang mengakui bakatnya di dunia musik.

Bahkan, produser album terakhir Mac Miller "Circles" mengatakan dia percaya bahwa suara Ariana Grande membuat penampilan rahasia di salah satu trek rekaman.

