Simple Plan akan Tampil di Festival LaLaLa Fest 2020 di Bandung

PIKIRAN RAKYAT - Band Simple Plan akan tampil di festival musik LaLaLa Fest 2020.

LaLaLa Fest 2020 akan digelar di Cikole, Lembang, Bandung Barat pada 18 dan 19 April mendatang.

Kabar Simple Plan akan tampil di festival musik LaLaLa Fest 2020 diumumkan memalui unggahan di media sosial.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram resmi @lalala.fest pada Jumat, 31 Januari 2020.

"Sudah lebih dari 20 tahun, dan kami masih tidak bisa berhenti bernyanyi bersama untuk lagu-lagu mereka.

"Ya, legenda hidup @simpleplan secara resmi datang ke LaLaLa Festival 2020!

"Pertama kali dibentuk pada tahun 1999, nama Simple Plan masih sangat dikenal berkat hit mereka yang terus-menerus dan berumur panjang seperti "Welcome To My Life", "Jetlag", "Perfect" dan banyak lagi.