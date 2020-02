Ridwan Kamil Jadi Saksi Pernikahan Isyana Sarasvati

View this post on Instagram

Minggu pagi ini, di tanggal cantik 02-02-2020 menjadi hari patah hati nasional jilid II nih wargi ???? . Kang Emil pun menyaksikan sendiri momentum hari patah hati nasional jilid II ini ???? . Hari ini, teteh @isyanasarasvati telah melepas masa lajangnya dan menjadi istri dari akang Rayhan???? . Adakah wargi Jabar yang hari ini juga menikah ? . . #JabarKita #JabarJuaraLahirBatin Dok Humas Jabar by @sauri08 . . #banggajadiwargajabar #jawabarat #jabar #HumasJabar #gedungsate #westjava #KangEmil #KangUu #isyanasarasvati