NCT DREAM Raih Penghargaan Utama di Seoul Music Awards

PIKIRAN RAKYAT - Boyband K-pop NCT Dream berhasil meraih penghargaan utama atau Bonsang dalam ajang penghargaan Seoul Music Awards ke -29 pada Kamis, 30 Januari 2020.

Artis jebolan SM Entertainment tersebut hadir sebagai salah satu artis papan artis 2019 dan tampil membawakan lagu "GO," "We Go Up," dan "Boom."

Keenam anggota mengungkapkan rasa terima kasih telah mendapat penghargaan utama berkat para penggemar yang telah mendukungnya.

"Ini adalah pertama kalinya kami menghadiri Seoul Music Award. Ini juga pertama kalinya kami berenam menghadiri acara penghargaan bersama, jadi saya senang. Saya senang bisa bertemu penggemar kami untuk pertama kalinya," ujar Jeno

Member lain menambahkan bahwa mereka baru mendatangai ajang penghargaan dan bersyukur memenangkan penghargaan utama di ajang tersebut.

Heechan berterima kasih pada ajang tersebut karena telah mengundangnya, dirinya mengaku senang disandingkan dengan senior besar sesama seniman.

"Terima kasih telah memberikan kami penghargaan di atas semua itu. Saya akan bekerja untuk menjadi seseorang yang pantas menerima penghargaan ini," ujar Heechan.