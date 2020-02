Nikita Mirzani Dipenjara Gara-gara Lempar Asbak ke Dipo Latief, Tim Beri Klarifikasi: Asbaknya Terbuat dari Plastik!

View this post on Instagram

Sebagai admin saya hanya mau menambahkan agar semua nya jelas,jadi asbak itu Bukan asbak beling atau besi.asbak nya terbuat dr plastic & sangat ringan.lukanya LECET aja bebs. Inget cuma LECET,kak niki blng ga sabar nunggu persidangan.kak niki jg tiitp salam buat kalian semua yng sdh support nyai smp detik ini.semangaaaaat bosku???? we love you ❤️ #teamnyai #teamnikitamirzani #savenyai #savearkana #nyaiselaludihati nyai kuat nyai hebat????????