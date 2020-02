3 Album Musik Artis Hollywood Terbaru yang Rilis Februari 2020, dari Tame Impala Sampai Moses Gummy

PIKIRAN RAKYAT - Memasuki bulan Februari di tahun 2020 ini, beberapa musisi papan atas Hollywood akan merilis album barunya.

Setidaknya, terdapat tiga musisi yang dijadwalkan akan rilis albumnya.

Menjadi momentum yang sangat penting saat penyanyi atau band favoritmu merilis album barunya setelah sekian lama.

Siapa saja, mari simak tiga artis Hollywood yang akan merilis album barunya di Februari di tahun 2020 berikut ini.

1. Tame Impala, The Slow Rush - 14 Februari 2020

The Slow Rush yang dirilis Tame Impala ini akan menjadi penerus dari album Currents tahun 2015 lalu.

Tiga lagu, yang diperkenalkan Kevin Parker adalah "Posthumous Forgiveness," "It Might Be Time," dan "Borderline".

