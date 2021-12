5 Rekomendasi Drama Korea Tayang Januari 2022, Ada Comeback Epik Kim Bum hingga Kim Nam Gil

PIKIRAN RAKYAT - Menjelang Januari 2022, pecinta drama Korea pastinya sudah tak sabar untuk menantikan drama Korea terbaru yang akan tayang menyambut tahun baru 2022.

Banyak drama Korea yang dipastikan akan tayang pada Januari 2022 yang tentunya akan bertabur bintang, seperti Rain, Kim Bum, dan Son Na Eun Apink yang akan beradu akting di drama Ghost Doctor.

Tak hanya itu, masih banyak drama Korea yang patut untuk dinantikan di Januari 2022, seperti All of Us Are Dead yang menjadi serial Netflix paling dinantikan tahun depan dan juga ada comeback dari aktor Kim Nam Gil.

Berikut ini Pikiran-Rakyat.com telah merangkum informasi 5 rekomendasi drama Korea terbaru yang akan tayang pada Januari 2022.

1. Ghost Doctor (3 Januari)

Drama Korea bergenre fantasi medis yang dibintangi oleh Rain, Kim Bum, hingga Son Na Eun ini akan resmi tayang pada 3 Januari 2022 mendatang.

Ghost Doctor mengisahkan Go Seung Tak (Kim Bum) yang menjadi dokter muda, namun tak memiliki niat sama sekali karena merupakan cucu dari pendiri yayasan rumah sakit.

Ia kemudian bertemu dengan Cha Young Min (Rain), seorang dokter yang mengajak Go Seung Tak untuk melakukan eksperimen gila untuk menggabungkan tubuh mereka.