Bak Anak Sendiri, Ivan Gunawan sampai Tak Mau Lakukan Hal Negatif di Depan 'Putranya'

PIKIRAN RAKYAT - Desainer, Ivan Gunawan memperkenalkan dua boneka yang dianggap sebagai bayi laki-laki kepada Boy William saat mengunjungi rumahnya.

Lalu, Boy William menawarkan minum wine kepada Ivan Gunawan sesampainya di kediamannya.

Ivan Gunawan pun dengan tegas menolak tawaran dari Boy William tersebut.

"By the way, do you wanna drink?" tanya Boy William.

Baca Juga: Akui Kesepian, Ivan Gunawan Ungkap Perasaan Atas Kehadiran Dua 'Bayinya'

"No, ada anak gue kan, nggak mungkin gue minum," jawab Ivan Gunawan dengan tegas.

Ivan Gunawan mengaku kehadiran dua bayi laki-laki tersebut merubah perilakunya saat di rumah.

Hal tersebut bertujuan karena Ivan Gunawan tidak ingin melakukan hal negatif di hadapan kedua bayi laki-lakinya.

"Gue juga nggak mungkin, yang tadinya gue bisa masturbasi di kamar gue, karena di kamar gue sekarang ada anak gue nggak bisa lakuin di kamar gue, gue nggak mau dia lihat," ucapnya.