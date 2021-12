Akui Kesepian, Ivan Gunawan Ungkap Perasaan Atas Kehadiran Dua 'Bayinya'

PIKIRAN RAKYAT - Desainer sekaligus presenter, Ivan Gunawan memperkenalkan dua boneka yang dianggap sebagai bayi laki-laki.

Bahkan, Ivan Gunawan sudah memberikan nama kepada kedua bayi laki-laki tersebut.

Ivan Gunawan memberi nama anak pertama Miracle Putra Gunawan atau dipanggil Eqqel.

Sementara itu, untuk anak kedua, Ivan Gunawan memberi nama Marvelous Putra Gunawan atau dipanggil Marvel.

Ivan Gunawan beralasan memberikan nama kedua bayi laki-laki tersebut yang terinspirasi dari film superhero.

Selain itu, Ivan Gunawan mengaku kesepian dan bosan dengan ketenarannya saat ini.

"Are you bored with frame (apakah kamu bosan dengan ketenaran)?," tanya Boy William.

"Bored (bosan) pasti, sepi pasti," jawab Ivan Gunawan.