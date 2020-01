Ghibli Mulai Sapa Penggemarnya di Netflix pada 1 Februari 2020

PIKIRAN RAKYAT - Penggemar film animasi Studio Ghibli kini bisa menonton Ghibli di layanan TV berbayar, Netflix.

Bekerja sama dengan agen distribusi Wild Bunch dan Studio Ghibli, Netflix akan mengunggah 21 animasi Ghibli termasuk pemenang Academy Award Spirited Away.

Netflix rencananya akan menayangkan sejumlah film rumah produksi yang berlokasi di Koganei Tokyo, Jepang pada 1 Februari 2020.

Animasi tersebut akan diputar secara global (kecuali Amerika, Kanada, dan Jepang) dalam bahasa Jepang asli dengan penambahan subtitle dalam 28 bahasa.

Tak hanya Ghibli, terdapat pula judul-judul lain seperti Princess Mononoke, Arrietty, Kiki’s Delivery Service, My Neighbor Totoro, dan The Tale of The Princess Kaguya.

Kabar ini diumumkan oleh laman instagram resmi @netflixid pada 21 Januari 2020 kemarin.