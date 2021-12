Dukung Timnas Indonesia Pakai Jersey dari PSSI, Raisa Kegirangan: Masih Nggak Nyangka!

PIKIRAN RAKYAT - Penyayi Indonesia, Raisa Andriana sempat mencuitkan kebahagiaannya melalui akun media sosial Twitter usai melihat Timnas Indonesia menang melawan Singapura.

Dalam unggahan tersebut, Raisa mengenakan jersey merah sambil mengucapkan selamat pada Timnas Indonesia karena berhasil masuk final Piala AFF 2020.

Namun di akhir cuitannya, Raisa meminta maaf karena baju seragam yang dia pakai merupakan jersey edisi lama tim sepak bola Indonesia.

"Woohoo! Congratulations Indonesia That was an intense game indeed. #Tbt foto pake jersey waktu ituuu hehe," kata Raisa Andriana.

Siapa sangka, euforia yang dirasakan Raisa turut disambut baik oleh PSSI.

Melalui akun Twitter resminya, PSSI menawarkan jersey baru khusus untuk sang pelantun lagu 'Serba Salah'.

"Makasih, Mba Yaya. Mau mimin kirimin jersey terbaru gak?," kata PSSI.

Sontak kebahagiaan pun tak dapat disembunyikan oleh Raisa.