Masih Berusia 18 Tahun, Billie Eilish Sudah Raih 5 Penghargaan Grammy Awards 2020

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi berbakat Billie Eilish raih 5 piala penghargaan dalam Grammy Awards 2020.

Pengahargaan itu ia dapatkan di usianya yang masih menginjak 18 tahun.

Ini adalah pertama kalinya Billie mendapat penghargaan di Grammy Awards 2020.

5 piala yang didapat oleh Billie Eilish ini meliputi kategori Best Vocal Pop Album, Album of The Year, Record of the Year.

Kelima penghargaan tersebut didapat melalui album 'When We Fall Asleep, Where Do We Go?' yang laris di pasaran.

Penyanyi yang dikenal dengan gaya unik ini juga mendapat penghargaan Song of the Year dan Best New Artist lewat lagu 'Bad Guy'.

Tercatat, Billie merupakan penyanyi termuda pertama yang mendapat sederet penghargaan setelah Lorde.

