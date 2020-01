Beredar Viral Video Pawang di Kalimantan Barat Tewas Usai Atraksi Ular Kobra, Panji Petualang Beri Komentar

View this post on Instagram

Turut berduka cita ???? Pawang LOH Tapi saat apes datang celaka gak ada yang tau. Atraksi,interaksi,menangkap ular dengan tangan kosong jelas ya bukan main main.. nyawa loh taruhannya, Bantu himbau temen,saudara,keluarga kalian yang mulai suka pegang2 ular pake tangan ???? Inget... 1x gigitan bakal bikin nyawamu terbang ke angkasa jadi tolong jangan BODOH..????