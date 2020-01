Taylor Swift Tidak akan Hadiri Grammy Awards 2020 Meski Masuk 3 Nominasi

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Hollywood Taylor Swift tidak akan menghadiri ajang bergengsi dunia Grammy Awards 2020 yang akan dilaksanakan pada Minggu, 26 Januari 2020 waktu Amerika Serikat.

Menurut beberapa laporan, Taylor Swift telah ditetapkan menjadi guest star dalam beberapa acara penghargaan.

Namun, kehadiran Taylor Swift tidak akan terjadi lantaran beberapa alasan yang membuat dirinya tidak hadir dalam ajang bergengsi tersebut.

Penyanyi berumur 30 tahun tersebut dikabarkan harus membatalkan kehadirannya di Grammy lantaran ibunya yang sedang sakit.

Pelantun "The Lover" tersebut masuk dalam tiga nominasi Grammy Awards yakni Song of the Year, Album Vokal Pop Terbaik dam Album Solo Pop Terbaik.

Ketiga nominasi tersebut diisi oleh para artis terkenal sehingga Swift harus dihadapkan dengan persaingan ketat.

