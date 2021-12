Ivan Gunawan Dituding Memuja Setan Demi Ketenaran Lewat 'Bayi' Marvel, Boy William: Aku Harap Kamu Tidak Gila

PIKIRAN RAKYAT - YouTuber Boy William memberikan perhatiannya pada 'bayi' bernama Miracle dan Marvel yang dirawat sahabatnya, Ivan Gunawan.

Boy William berkata di hadapan Ivan Gunawan bahwa 'bayi' tersebut adalah boneka, namun Ivan Gunawan bersikeras menyebut boneka tersebut bayi yang akan tumbuh menjadi besar.

Sambil geleng-geleng kepala, Boy William menduga Ivan Gunawan sudah gila karena menganggap 'bayi' miliknya adalah bayi sebenarnya.

"Apakah kamu kehilangan akal?," kata Boy William dalam kanal YouTube Boy William pada Selasa 28 Desember 2021.

Baca Juga: Klarifikasi Sunan Kalijaga yang Diduga Dijebak oleh Doddy Sudrajat: Mungkin Saya Terpancing Emosi

"Enggak aku masih sadar kok, banyak yang bilang aku stres, halu, ini bayi gue. It's a baby, i treat him like a baby," tutur Ivan Gunawan.

Boy William kemudian menceritakan pengalamannya usai menonton film 'The Guardian', yang mana isinya menceritakan tentang sekelompok pemuja boneka yang dipercaya berisi roh dan bisa membawa ketenaran dan keberuntungan.

Cerita itu menjadi sangat berhubungan dengan Ivan Gunawan, sebab latar film 'The Guardian' adalah tentang kehidupan nyata seorang selebriti yang kebanyakan mempunyai kekosongan di hidupnya.

Ivan Gunawan jika dirinya memuja boneka demi ketenaran. Sebab menurutnya, Ivan Gunawan sudah terkenal sebelum mempunyai 'bayi.