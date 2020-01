Tujuh Mikrofon BTS saat Konser "Love Yourself: Speak Yourself" Resmi Dilelang dengan Harga Fantastis

PIKIRAN RAKYAT - Tujuh mikrofon BTS yang dilelang sejak Desember 2019 lalu telah resmi terjual dengan harga yang mengesankan.

Mikrofon BTS tersebut di lelang pada acara amal Grammy Week, 24 Januari 2020.

Museum Grammy dan MusiCares mengadakan acara amal online ke-30 untuk peringatan ulang tahun guna menghormati Grammy Week 2020.

Pada perayaan tersebut, satu set mikrofon ketujuh anggota BTS yang sudah ditandatangani setiap member secara khusus dijual seharga 83 ribu dolar Amerika.

Mikrofon tersebut berhasil menyedot perhatian selama konser bersejarag "Love Yourself: Speak Yourself" di City Field, New York pada 6 Oktober 2018.

Sebelum melakukan pelelangan, BTS mengungkapkan partisipasinya dalam Person of the Year MusiCares 2020 dengan menyumbangkan tujuh mikrofon khusus bagi orang yang membantu mendorong musik BTS.

"Melalui donasi ini, kami berharap orang-orang dapat mengingat pesan kami yang tulus dan sepenuh hati yang selalu kami upayakan untuk disampaikan Love Yourself: Speak Yourself," tulis BTS dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Soompi.