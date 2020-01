Tagar #TokopediaXBTS Ramaikan Twitter, Army Indonesia Cuitkan Permohonan Tokopedia Jadi Promotor BTS

PIKIRAN RAKYAT - Tagar #TokopediaXBTS menjadi populer di Indonesia berisi cuitan permohonan Army Indonesia, nama penggemar Boyband Korea Selatan Bangtan Sonyeondan alias BTS pada Tokopedia.

Army ramaikan cuitkan permohonan Army agar Tokopedia menjadi promotor untuk mendatangkan BTS ke Indonesia.

TokopediaXBTS tengah ramaikan trending Twitter Indonesia. Hani Febriani/PR

Berawal dari cuitan akun Twitter Tokopedia yang mengungkapkan rasa bangganya lantaran BTS dinobatkan menjadi artis Korea pertama yang akan tampil di ajang penghargaan terbesar Grammy Awards.

"Selamat kepada @BTS_twt yang dikabarkan bakal jadi artist Korea pertama yang akan tampil di Grammy Awards! Kami turut bangga padamu. #TokopediaXBTS #BTSXGRAMMYs," tulis akun Twitter @tokopedia.

Tidak lama setelah Tokopedia menuliskan cuitan dengan hashtag tersebut, Army Indonesia berinisiatif untuk mendorong Tokopedia menjadi promotor BTS untuk datang ke Indonesia.

Beberapa waktu lalu kata INDONESIA PLEASE juga ramaikan Twitter yang berisi permohonan Army agar Negara Indonesia masuk dalam konser bertajuk "Map of the Soul Tour" pada April mendatang.