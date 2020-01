Akibat Cedera, Madonna Batalkan Konser di Portugal

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi legendaris Madonna terpaksa membatalkan konsernya di Lisbon, Portugal.

Dibatalkannya konser Madonna karena ia masih menjalani perawatan akibat cedera.

Promotor Everything Is New mengeluarkan pernyataan di Facebook berisi permintaan maaf untuk para penggemarnya.

Selain itu, promotornya pun meminta doa agar Madonna lekas pulih kembali.

Dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Reuters pada Kamis, 23 januari 2020, Madonna mengaku masih membutuhkan waktu istirahat sehingga pihak promotor harus membatalkan konsernya tersebut.

"Kami minta maaf atas kekecewaan yang dirasakan penggemar akibat perubahan mendadak dan tak terduga ini," ungkap pihak promotor.

Konser yang diadakan pada Rabu petang merupakan pertunjukan kedua yang dibatalkan sejak Madonna mulai tur keliling Eropa.

