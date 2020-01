Member JKT48 Manjakan Penggemarnya dengan Lagu Rapsodi

View this post on Instagram

Lagu Single Original JKT48 yang berjudul Rapsodi sudah dirilis! Kamu bisa mendengarkannya di layanan streaming musik seperti Spotify, JOOX, dan iTunes. Kamu juga bisa menonton videonya di official channel YouTube JKT48. Terima kasih kami ucapkan untuk @tirthabridal atas dukungannya. #JKT48Rapsodi #TirthaBridal #JKT48SingleOriginal #JKT48

A post shared by JKT48 (@jkt48) on Jan 22, 2020 at 5:41am PST

Editor: M Bayu Pratama