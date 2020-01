Segera Susul Vanessa Angel, Jane Shalimar Dipinang Kekasihnya, Jane: I Answered Yes

View this post on Instagram

Cinta tidak mengajarkan kita lemah, justru membangkitkan kekuatan. Cinta juga bukan mengajarkan kita untuk menghinakan diri, tapi menghembuskan kegagahan... Cinta itu bukan melemahkan, tetapi ia akan membangkitkan semangat.... i answered; "yes...."