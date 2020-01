Santer Kabar Dikeluarkan dari Kampusnya di London, Al-Ghazali Buka Suara Secara Tegas

PIKIRAN RAKYAT - Tampak sedang berada di Indonesia semenjak kebebasan sang ayah, santer kabar Al Ghazali dikeluarkan dari kampus tempat kuliahnya di London.

Al ghazali memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya sejak Oktober 2019 lalu menyusul sang adik, El Rumi yang sudah lebih dulu bersekolah di London.

Mendengar kabar miring tersebut, Al menampik dengan tegas bahwa dirinya masih melanjutkan sekolah di London.

"Kata siapa di DO (Drop Out, red)? enggak, enggak ada itu dilarang itu siapa yang ngomong kayak gitu berani-beraninya ngomong di DO," ujar Al dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube Surya Citra Televisi.

Tampak geram dan tegas Al mengungkapkan kekesalannya atas kabar yang menyebut bahwa dirinya dikeluarkan dari kampusnya.

"Enggak, enggak ada, mana buktinya data DO kasih tahu saya sini, enggak ada," ujar Al.

Al mengaku masih menjalani statusnya sebagai mahasiswa di salah satu Universitas London, hanya saja dirinya sedang cuti lantaran kesibukannya menjalani syuting film terbarunya.