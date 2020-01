Michelle Obama 'Ditemani' Dua Lipa hingga Frank Ocean dalam Setiap Sesi Olahraga

PIKIRAN RAKYAT - Setelah suaminya, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama merilis daftar film favoritnya sepanjang 2019, Kini Michele ikut unggah lagu favorit dirinya.

Mantan Ibu Negara Amerika Serikat Michelle Obama membagikan daftar lagu wajibnya yang selalu ia dengarkan.

Daftar lagu ini wajib Michelle Obama dengarkan ketika dirinya sedang berolahraga.

Dalam daftarnya, tediri dari berbagai artis dan genre.

Mulai dari lagu milik Bruuno Mars, Lizzo, Childish Gambino, Calvin Harris, hingga Dua Lipa.

Tidak hanya penyanyi masa kini, Michelle Obama juga menyukai lagu-lagu lawas.

Contohnya lagu milik Beyonce dengan lagu Before I Let Go, dan Lose My Breath yang dirilis tahun 2004 lalu.