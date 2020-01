Billie Eilish Sambangi Indonesia dalam Rangkaian Where Do We Go? World Tour 2020

PIKIRAN RAKYAT - Di usia yang baru 18 tahun, Billie Eilish adalah idola baru di kancah musik dunia. Lewat album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? yang dirilis Maret 2019, Billie Eilish menjadi musisi pertama kelahiran era 2000-an yang menjadi nomor satu di berbagai tangga lagu di Amerika Serikat.

Di tahun ini, promotor Third Eye Management dan Dyandra Global Edutainment akan membawa Billie ke Indonesia. Dalam rangkaian Where Do We Go? World Tour 2020, Billie akan tampil di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Senin, 7 September 2020.

Untuk informasi lebih lanjut tentang tanggal penjualan, harga tiket, dan tata letak arena konser para penggemar dapat terus mengakses informasi di situs resmi www.billieilishjakarta.com.

Baca Juga: Hujan Deras Guyur Kota Bandung, Tumpukan Sampah Sumbat Aliran Air di Ujungberung

Para penggemar juga dapat mengikuti akun media sosial promotor @temgmt dan @dyandraglobal.

Pada 2019, Billie Eilish meraih posisi nomor satu pertamanya di Billboard Hot 100 dengan single Bad Guy. Single ini diambil dari album debut global multiplatinumnya When We All Fall Asleep, Where Do We Go? yang dirilis label Interscope/Darkroom Records.

Dia merupakan artis solo wanita ketiga dalam 31 tahun terakhir dengan beberapa lagu menduduki puncak tangga lagu Billboard Alternative Songs bersama Alanis Morrissett dan Sinead O'Connor.

Baca Juga: 1 Kg Kopi Blawan Asal Dataran Tinggi Ijen Dijual Rp450 Ribu di Eropa, Menteri Pertanian SYL: Wajar Kopi Unggulan

Lagu Bad Guy juga meraih posisi puncak di chart airplay Pop Songs setelah memuncaki chart airplay Alternative Songs.