Saking Semangatnya Bahas Pernikahan Aurel, Ashanty Tak Sengaja Tonjok Anang Hermansyah

PIKIRAN RAKYAT - Kabar kedekatan Aurel Hermansyah dengan YouTuber Atta Halilintar semakin mencuat ke publik. Bahkan keduanya digadang-gadang akan menggelar nikah muda dalam waktu dekat.

Saat membahahas tentang keinginannya untuk menikah muda, Aurel bersama kedua orang tuanya Anang Hermansyah dan Ashanty tampak semangat.

Ashanty menunjukan rasa bahagianya ketika mendapat calon suami idamannya untuk Aurel kelak, hingga tidak sengaja menonjok Anang Hermansyah yang ada disebelahnya.

Sambil mengepalkan kedua tangannya dan diangkat keatas, Ashanty mengekspresikan kebahagiannya.

"Sebenernya enggak rela, tapi kan nanti kalau dapat jodoh dari Allah, mau enggak rela pasti terjadi, Yes yes yes," ujar Ashanty dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube Starpro Indonesia.

Disinggung mengenai kabar pertemuan keluarga Aurel dengan Atta Halilintar, Ashanty menampik hal tersebut.

"Pernikahan adalah suatu hal yang baik kenapa harus ditutupi, kalau sampai hari ini memang belum ada," ujar Ashanty.

