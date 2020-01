Suami Soraya Haque, Ekki Soekarno Terbaring Lemah di Rumah Sakit

View this post on Instagram

Perjalanan suka duka sudah kita lewati berdua. Apapun kondisinya saya sudah membuktikan bahwa kita memang berjodoh selamanya. Kamu adalah saya. Dan saya adalah kamu. Pembuktian-pembuktian sumpah dan janji kamu telah dibayar tunai. Tiada terhutang dalam tindakan maupun ucapan, sosok kamu adalah perisai hati yang tidak tergantikan. Semua menjadi saksi gambaran diri, terutama kesederhanaan kamu membuat saya bertambah cinta. Tinggal menuntaskan tugas impian kearah terminal terakhir, sesuai nama yang melekat di diri kamu, yaitu EKKI (terminal). Secuil doa pagi ini, “saya ingin menua bersama kamu, ekki ...”❤️