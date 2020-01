Menjelang 9 Tahun Pernikahan, Hubungan Adelia Pasha dan Pasha Ungu Semakin Mesra

View this post on Instagram

gak tau lagi terlalu sayang sama suamiku tersayang ini❤️❤️❤️@pashaungu_vm mudah2an ALLAH slalu melindungi pernikahan kita...gak kerasa udah masuk 9 tahun pernikahan cepet bgt waktu berputar...terimakasih lho sayang udh jadi suami yang sabar,nerima aku apa adanya,gak bisa masak kaya istri2 lain malah suami aku ini kalau mau dimasakin gak usah ntar kenapa2 ntar kecipratan minyak katanya,setidaknya belajar berusaha mencoba...maaf blom bisa jadi istri yang sempurna dg serba kekurangan...aku kadang2 kamar berantakan suami yang suka beres2,karena suami nggak suka berantakan n harus bersih n rapi...tapi ada satu hal yang gak pernah berubah dari suamiku dari pertama ketemu sampai hari ini,yaitu perhatiannya dan kasih sayang nya dalam memperlakukan istrinya ❤️❤️❤️ who lucky i'm?? makasih udah sabar menghadapi istrinya yang masih ABG????‍♀️ . . im wearing "zeta set" @wearing.ameera