BTS Kembali Memecahkan Rekor, Lagu "Black Swan" Capai Nomor 1 di iTunes

PIKIRAN RAKYAT - Boyband Korea Selatan Bangtan Sonyeondan alias BTS kembali mengejutkan Army, nama fans BTS dengan merilis lagi terbarunya berjudul "Black Swan" menuju perilisan album terbarunya 21 Februari 2020 mendatang.

Video musik diunggah pada tanggal 17 Januari di akun YouTube Big Hit Labels yang telah ditonton mencapai 12 juta lebih dalam sehari.

Dikurip Pikiran-Rakyat.com dari Soompi, "Black Swan" merupakan lagu pra rilis dari album terbaru BTS bertajuk "Map of the soul: 7", lagu tersebut nait ke puncak kedua musik realtime di iTunes di banyak negara seluruh dunia dalam waktu beberapa jam.

Setelah sehari lagu tersebut di unggah, "Black Swan" telah mencapai nomor satu di tangga lagu top iTunes di 93 daerah Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Inggris, Prancis , Jerman, Brasil, Argentina, Arab Saudi, India, Rusia dan Indonesia.

BTS merupakan pemecah rekor untuk penjualan album "Map of the Soul: 7" selama satu minggu setelah membuka pemesanan awal atau pre-order pada 9 Januari 2020.

Dalam satu minggu, album berwarna biru cerah tersebut telah dipesan sebanyak 3,42 juta cetak yang mengungguli keseluruhan penjualan album BTS.

Album "Map of the Soul: 7" berada di nomor 1 chart CD dan Vinyl Best Seller terlaris Amazon selama delapan hari berturut-turut.