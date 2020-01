Tur Svmmerdose 2020 di 6 Kota, Iqbaal Ramadhan: Ini Tentang Pencarian Jati Diri

PIKIRAN RAKYAT – Terbentuk pada Agustus 2017, band Svmmerdose ingin membuktikan diri sebagai grup musik yang tak sekadar iseng.

Diawaki Tarapti Ikhtiar Rinrin atau Rinrin sebagai vokalis dan Iqbaal Ramadhan sebagai pemain bas, Svmmerdose sudah merilis lima single, yakni Independent, Got It All, Crush, Break My Walls, dan Self Love.

Pada Agustus 2018, Svmmerdose juga sudah melahirkan album perdana She/Her/Hers.

Untuk membuka 2020, Svmmerdose akan menggelar tur konser pertama dalam rangka promosi album She/Her/Hers.

Dalam tajuk Don't Fall In Love with Me Tour 2020, Rinrin dan Iqbaal dijadwalkan akan menyambangi enam kota.



"Setelah melepas debut album pada Agustus 2018, kami baru mendapat kesempatan untuk berkeliling dan memainkan album secara live di awal 2020 ini. Dengan permintaan yang tinggi dari pendengar, kami merasa ini saat yang tepat untuk memperkenalkan musik kami secara lebih luas kepada teman-teman di berbagai daerah," tutur Iqbaal via pos-el, Jumat, 17 Januari 2020

Bekerja sama dengan promotor Neutron Live (Jakarta) dan Birama Live (luar Jakarta), Svmmerdose akan menggelar konser di Jakarta (15 Februari 2020), Malang (18 Februari 2020), Surabaya (19 Februari 2020), Yogyakarta (21 Februari 2020), Semarang (22 Februari 2020), dan Bandung (24 Februari 2020).

Menurut Iqbaal, pemilihan kota-kota tersebut berdasarkan jumlah pendengar tertinggi Svmmerdose yang dikumpulkan lewat data.

Rencananya, Rinrin dan Iqbaal akan membawakan sepuluh lagu yang terdapat di album She/Her/Hers. Akan tetapi, lagu-lagu itu akan disajikan dengan kemasan aransemen baru. Lewat musik mereka akan mengangkat isu seputar kehidupan remaja.