Album Map of the Soul: 7 Jadi Rekor Pre-Order, BTS akan Buat Kejutan Jelang Perilisan Album Baru

PIKIRAN RAKYAT - Setelah membuka pemesanan awal atau pre-order pada 9 Januari 2020, album BTS yang baru bertajuk "Map of the Soul: 7" telah memecahkan rekor stok pembelian album pre-order.

Dalam satu minggu, album berwarna biru cerah tersebut telah dipesan sebanyak 3,42 juta cetak yang mengungguli keseluruhan penjualan album BTS.

Dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Soompi, Big Hit Entertainment secara resmi mengumumkan pada Kamis, 16 Januari 2020 album BTS yang akan datang telah mencapai jumlah pre-order stok tertinggi di grup.

Hal tersebut dibenarkan oleh distributor musik Dreamus Company bahwa "Map of the Soul: 7" melampaui 3,42 juta pre-order saham dalam tujuh hari dari 9 Januari 2020 hingga 15 Januari 2020.

Album "Map of the Soul: 7" berada di nomor 1 chart CD dan Vinyl Best Seller terlaris Amazon selama delapan hari berturut-turut.

Perilisan album tersebut akan dilakukan pada 21 Februari 2020 dengan beberapa teka-teki yang harus dipecahkan oleh penggemar menuju tanggal perilisan.

Album terbaru BTS diisi oleh 22 seniman dunia dan akan melibatkan artis-artis dunia.