Setelah Dinyatakan Overdosis, Demi Lovato akan Tampil di Gramy Award 2020

PIKIRAN RAKYAT - Pelantun lagu Let It Go, Demi Lovato siap kembali dalam jagat hiburan

Dirinya mengaku sudah siap berkarier kembali dengan memulai tampil dalam ajang Grammy Awards 2020.

Demi Lovato akan menampilkan penampilan live pertamanya sejak dirinya dinyatakan overdosis.

Baca Juga: Tetap Laporkan Pelaku Bullying yang Rundung Betrand Peto, Ruben Onsu: yang Kalian Perbuat Itu Berdampak Panjang

Dikutip oleh Pikiran-Rakayat.com dari Entertaiment Weekly, diketahui Demi harus menjalani perawatan di rumah sakit pada Juli 2018 silam.

Dalam instagramnya, Demi mengunggah foto dirinya dengan caption bahwa dirinya siap bernyanyi kembali.

"Aku sudah bilang, ketika aku kembali nanti, aku akan bernyanyi lagi," ujar Demi dalam Instagramnya @ddlovato.

Baca Juga: Sanggar Kirana Nusantara Dance Ajarkan Tari Nusantara di Kota Moskow

Saat memberikan keterangan dalam acara Teen Vogue Summit di Los Angeles, pada November 2019 lalu, dirinya mengaku lebih kuat dari sebelumnya.