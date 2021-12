Sambut Nataru, Dimaz Andrean Perankan Karakter Religius di Lukas: The Journey of an Altar Boy

PIKIRAN RAKYAT - Dalam rangka menyambut Hari Natal dan Tahun Baru 2022 atau Nataru, Vision+ menghadirkan serial orisinal berjudul Lukas: The Journey of an Altar Boy.

Serial bergenre drama petualangan yang dikemas sebanyak lima episode ini mulai tayang di Vision+ pada Jumat, 24 Desember 2021.

Serial Lukas: The Journey of an Altar Boy dibintangi Aradhana Rahadi sebagai Lukas, Alif Anwar sebagai Frans, Chempa Puteri sebagai Flory, Dimaz Andrean sebagai Romo Eli, Rizky Hanggono sebagai Johan, Ruth Marini sebagai Maria, dan Lydia Kandou sebagai Suci.

Aktor Dimaz Andrean yang berperan sebagai Romo Eli mengungkapkan karakter yang dia mainkan sangat menantang.

Baca Juga: Rhoma Irama Beberkan Ide Pembuatan Film Menggapai Matahari, Perseteruan Rock dan Dangdut

Pasalnya, ini adalah kesempatan pertamanya memerankan karakter Romo Katolik.

Dia juga tertarik dengan alur ceritanya yang menurutnya sangat asyik.

"Yang pasti cerita dan karakter peran Romo ini membuat saya tertarik karena saya belum pernah memerankan seorang Romo Katolik," kata Dimaz Andrean.

Baca Juga: Perlahan Tapi Pasti, Pertamina Bakal Hentikan Penjualan BBM Jenis Premium dan Pertalite