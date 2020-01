Dari The Jacksons sampai Nadin Amizah Siap Meriahkan Java Jazz Festival 2020

PIKIRAN RAKYAT - Mengusung tema Redeem Yourself Through Music, Jakarta International BNI Java Jazz Festival (JJF) 2020 siap digelar. Lebih dari 100 musisi dari Indonesia dan mancanegara akan tampil pada 28 Februari, 29 Februari, dan 1 Maret 2020 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Di penyelenggaraan ke-16 ini, JJF mengkonfirmasi bahwa The Jacksons dan Omar Apollo akan mengisi pertunjukan spesial.

Sementara itu, untuk pertunjukan reguler yang tersebar di 11 panggung, JJF 2020 akan menampilkan antara lain Benny Mustafa N Jongens, Dwiki Dharmawan featuring Nadin Amizah, Jay Som, Jeff Lorber Fusion Trio (Jeff, Jimmy Haslip, Gary Novak), KRLY, Maya Hasan, Michael Paulo & Gregg Karukas featuring Melissa Manchester, Michael White, MLDJAZZPROJECT S4 Featuring Potret, Fariz RM, serta Humania, Nita Aartsen Quintet, Nusantero, Pamungkas, Paulinho Garcia, Phil Perry, RINI, Ron King Big Band, The Steve McQueens, United States Air Force Band of the Pacific, dan Yongky Vincent.

Baca Juga: Kisah Nadya dan Nabila, Saudara Kembar yang Terpisah 16 Tahun Sejak Lahir

President Director Java Festival Production Dewi Gontha selaku penyelenggara mengungkapkan, tema Redeem Yourself Through Music berasal dari pemikiran bahwa setiap manusia membutuhkan sesuatu untuk mengalihkan diri sejenak dari banyaknya hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Hal tersebut dapat berupa musik.

"Kami merasa di tahun lalu, masyarakat membahas masalah yang itu-itu saja. Segala perbedaan menjadi sangat penting. Lewat musik, kami ingin mengembalikan rasa kebersamaan, karena musik tidak membeda-bedakan," kata Dewi pada jumpa wartawan di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.

Dewi mengungkapkan, sebagai festival musik, JJF berupaya untuk terus meregenerasi penonton yang hadir. Salah satu caranya dengan mengundang para penampil yang beragam dari segi rentang usia. Selain itu, JJF juga menyuguhkan para penampil yang tak hanya memainkan musik jazz.

Baca Juga: Dul Jaelani Mengaku Grogi Terlibat dalam Tur Bintang Lima Ahmad Dhani dan Dewa 19

"Biasanya setelah penyelenggaraan Java Jazz tim kami merekap musisi siapa saja yang banyak diminta untuk tampil tahun depannya. Kami mencari data kebanyakan di media sosial," ungkap Dewi.

Seperti di tahun-tahun sebelumnya, JJF memilih penampil yang memiliki nilai lebih. Misalnya, The Jacksons yang sedang melakoni tur perayaan 50 tahun berkiprah. Ada juga Omar Apollo, musisi muda asal Amerika Serikat yang sedang aktif bermain di berbagai negara.